تقلبات حادة وسريعة.. الأرصاد: ارتفاع كبير في الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، وهو ما يعد سمة رئيسية لفصل الربيع.

وأضافت منار غانم، في تصريحات خاصة، أن درجات الحرارة تراجعت خلال الفترة الحالية لتصل لـ 19 و20 درجة على القاهرة، لافتة إلى أن الطقس خلال فترة الليل يكون شديد البرودة على معظم المناطق حيث تصل الحرارة الصغرى لـ 10 درجات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من الاثنين المقبل، ترتفع الحرارة بشكل تدريجي لتصل على القاهرة لـ 25 درجة، وتصل نهاية الأسبوع لـ 30 درجة، بينما تصل على المناطق الجنوبية لـ 37 درجة.

وأشارت إلى أن الأجواء ستكون حارة خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مطالبة المواطنين بضرورة توخي الحذر، حيث ستعود الحرارة للانخفاض مرة أخرى، ولكن ليس إلى مستويات البرودة التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

ونصحت المواطنين بعدم التسرع في ارتداء الملابس الصيفية الكاملة، والاكتفاء بالملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة.

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