نائب بالشيوخ: ربط المناهج الجامعية بسوق العمل خطوة نحو تطوير التعليم العالي

كتب- نشأت علي:

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية الخطوة التي أعلنها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مخطط تصميم البرامج الدراسية وفقًا للإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، والذي يشمل 10 محاور رئيسية.

وأوضح النائب، في بيان، أن هذا المخطط يمثل نقلة نوعية في تطوير المناهج الجامعية، بحيث تتماشى مع أحدث التطورات في مجالات التعليم العالي، مما سينعكس إيجابيًا على جودة التعليم في مصر.

ربط التعليم بسوق العمل

أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهم ما يميز هذا التوجه هو توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن هذا الأمر طالما كان مطلبًا ملحًا، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في متطلبات الوظائف والتخصصات.

وأضاف أن المخطط الجديد يعد فرصة لتحقيق تعليم جامعي متطور، قادر على تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة، مع التركيز على التخصصات المطلوبة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ضرورة وجود جدول زمني للتنفيذ

شدد النائب على أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ هذا المخطط، بحيث يشمل جميع التخصصات الأكاديمية، مع مراعاة التطورات التكنولوجية المتسارعة لضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب والخريجين.

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