طلب إحاطة بشأن تزايد حوادث انهيار المنازل في أسيوط

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن تزايد حوادث انهيار المنازل في محافظة أسيوط، مما تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأشارت النائبة، في طلبها، إلى أن المحافظة تضم عددًا كبيرًا من المنازل القديمة وغير الآمنة، مما أدى إلى تكرار حوادث الانهيار خلال الأشهر الماضية.

وأكدت أن آخر هذه الحوادث كان في قرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج، حيث انهار منزل مؤخرًا على سكانه، مخلفًا ضحايا ومصابين.

وطالبت "السعيد"، بتشكيل لجنة خاصة لحصر المنازل الآيلة للسقوط في جميع مراكز وقرى المحافظة، مع اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة لمنع تكرار هذه الكوارث وحماية أرواح المواطنين.

كما دعت إلى إحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته واتخاذ اللازم.

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