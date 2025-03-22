محافظ الجيزة: توزيع 35 طنًا من الدعم السلعي على الأسر الأولى بالرعاية

كتب- محمد نصار:

وزعت محافظة الجيزة، بالتعاون مع مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، 35 طنًا من الدعم السلعي على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء المحافظة.

وأشار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إلى أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتسهيل سبل المعيشة للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة، في بيان السبت، أن السلع التموينية تم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والمكرونة بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي لتلك الأسر.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم تحديد آلية واضحة لتوزيع السلع على الأسر المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي حيث يتم التوزيع عبر الإدارات والوحدات وفق آلية مدروسة ومحكمة تضمن وصول الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المناطق خاصة في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا والنائية.

وشدد المحافظ، على حرص المحافظة على استمرار تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم بصورة دورية بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك لضمان تحقيق الاستقرار المعيشي.

من جانبه، أشار إمام فوزي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، إلى أن السلع تم توزيعها على أحياء ومراكز المحافظة كالتالي 2250 كجم من الأرز والسكر والمكرونة في الأسر بمراكز ومدن أطفيح ومنشأة القناطر والعياط، و1750 كجم من الأرز والسكر والمكرونة في أحياء جنوب والعمرانية وبولاق الدكرور والهرم والوراق وشمال، وفي مراكز ومدن أبو النمرس والبدرشين وأوسيم وكرداسة والصف والواحات ودهشور، و1250 كجم من الأرز والسكر والمكرونة في حي الدقي ومدينة الحوامدية و6 أكتوبر، و1000 كجم في حي العجوزة، و750 كجم في مدينة الشيخ زايد.

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