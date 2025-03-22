الزراعة تكشف تفاصيل استصلاح 650 ألف فدان بشرق العوينات

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، زيارة لمشروع مستقبل مصر الجنوب بشرق العوينات، في إطار التعاون المثمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وقد أجرى الوزير ورئيس الجهاز، جولة موسعة على مدار يومين داخل المشروع تفقدا خلالها سير العمل ومعدلات التنفيذ، وأشادا بما تم تحقيقه من تقدم ملموس في إطار جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

وعلى هامش الزيارة، حرص "فاروق" و"الغنام" على مشاركة العاملين المدنيين، من مهندسين وفنيين، وأبطال القوات المسلحة من ضباط وجنود، وجميع العاملين بالمشروع وجبة الإفطار أول أمس الخميس في أجواء تعكس روح التضامن والتكامل بين عناصر العمل بالمشروعات القومية.

وأكد الدكتور بهاء الغنام، خلال الزيارة، أهمية مواصلة العمل الدؤوب، وبذل أقصى الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل حقيقية، ودفع عجلة التنمية الشاملة في مختلف ربوع الوطن.

من جانبه، صرح وزير الزراعة، بأن التعاون مع جهاز مستقبل مصر يستهدف تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الرقعة الزراعية حيث قام الجهاز بالفعل باستصلاح 200 ألف فدان من إجمالي استصلاح وزراعة مساحة 650 ألف فدان على طريق شرق العوينات الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وأضاف "فاروق"، أن التنسيق والتعاون مستمر ومثمر مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وأن ذلك يأتي أيضًا استكمالًا للجوالات مع الدكتور بهاء الغنام رئيس الجهاز والتي بدأت السبت الماضي بزيارة مجمع تقاوي سخا بمحافظة كفر الشيخ والذي سيتم تطويره بالتعاون مع الجهاز وربطه بجميع محطات التقاوي على مستوى الجمهورية في إطار منظومة التحول الرقمي لخدمة المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كان قد أصدر أول أمس قرارًا بالترخيص لكل من وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالاشتراك مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بتأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى "ديجيتال تري" يكون غرضها العمل في مجال التحول الرقمي للزراعة في مصر.

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