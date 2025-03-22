وزير الصحة يبحث فرص زيادة الاستثمارات العالمية في السوق المصري

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتوفير التسهيلات اللازمة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لبحث ودراسة تبسيط الإجراءات، وتقديم حلول عملية لفتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والماركات العالمية، وتحسين مناخ الشراكة والمنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمصرية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تضمن استعراض التحديات التي تواجه قطاع السياحة في هذا الصدد، وتيسير إجراءات التراخيص، وتوضيح اللوائح التنفيذية للقوانين المنظمة لهذا القطاع، منوهًا إلى التوافق حول ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتذليل أي عقبات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الاجتماع ناقش مقترح إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الماركات، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء مناطق حرة لجذب الشركات العالمية، وتسهيل الإجراءات على الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بمصر، بما يدعم جاذبية السوق المصري للمستثمرين العالميين.

حضر الاجتماع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس محمد أحمد، من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية، من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير للشئون المالية والإدارية.

ومن وزارة المالية، حضر أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن وزارة الاستثمار، اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن مجموعة طلعت مصطفى الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وجهاد الصوافطة، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال للمجموعة.

اقرأ أيضًا:

نجيب ساويرس: مستعد للمشاركة في إعمار غزة بشرط ضمان حق الفلسطينيين

إطلاق مشروع محطة "تحيا مصر 2" بميناء الدخيلة لتعزيز التجارة الدولية

ذروة البرودة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة