برلماني يقترح تحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية لتوفير العمالة الماهرة

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طالب فيه بتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة، مطالبًا الحكومة بصفة عامة والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران، وزير العمل، بإجراء دراسة شاملة تكفل إنشاء عدد من الكليات التي يتناسب خريجها مع احتياجات سوق العمل لتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص من العمالة الماهرة.

وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، في بيان اليوم، بشجاعة محمد جبران، وزير العمل، على اعترافه بتصريحاته التي أعلن فيها أن الجامعة العمالية عريقة ولديها 11 فرعًا على مستوى الجمهورية لكنّها واجهت تعثرًا ماليًّا وإداريًّا وأن الجامعة لو كانت قد شهدت إصلاحًا بشكل أكبر لكان وضعها أفضل في الوقت الحالي ولديها منشآت بقيمة كبيرة، لكن هناك حاجة لتغيير طريقة الإدارة، موضحًا أن العمال غير قادرين على إدارة الجامعة.

وأشار إلى أنه يتوجب أن تكون إدارة الجامعة من قِبل متخصصين، موضحًا أنه لا بد من مشاركة القطاع الخاص في إدارة الجامعة وأن تتحول إلى جامعة تكنولوجية.

وأفاد بأنه في السابق كانت تُوصف الجامعة بأن أسعارها مقبولة للطلاب وخرَّجت الكثير من النماذج، بما تتضمنه من أقسام وورش، ما يستدعي ضرورة الاستفادة من هذه الجامعة.

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