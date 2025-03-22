نشرة التوك شو| حقيقة تهجير 500 ألف فلسطيني إلى سيناء واحتمالية تحول فيروس ميرس إلى وباء

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

مصطفى بكري يعلق على ادعاءات تهجير 500 ألف فلسطيني إلى سيناء

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن استمرار تداول الشائعات التي تستهدف تشويه موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، لا سيما فيما يخص ملف غزة.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أوضح بكري أن إحدى هذه الأكاذيب، التي راجت مؤخرًا، تدّعي نقل أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى شمال سيناء تحت ذريعة إعادة إعمار القطاع، مؤكدًا أن تلك الأخبار افتراء لا أساس لها من الصحة.

نجيب ساويرس: مستعد للمشاركة في إعمار غزة بشرط ضمان حق الفلسطينيين

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن طموحه في أن يكون له دور فعال في تحقيق السلام والعمل الخيري خلال الفترة المتبقية من حياته.

وخلال حواره مع الإعلامية لبنى علي في برنامج "بزنس" المذاع على قناة سكاي نيوز عربية، أكد ساويرس التزامه الأخلاقي تجاه القضايا الإنسانية، ورفضه المشاركة في أي مشاريع تهدف إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.

خالد أبو بكر: لا أريد العودة للشاشة ومكاني الحقيقي على السوشيال ميديا

أكد المحامي الدولي خالد أبو بكر، أنه لا يريد العودة إلى الشاشة لتقديم البرامج من جديد لأنه لا يحب التقييد ويشعر أن مكانه السوشيال ميديا

أضاف أبو بكر، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر: "الجمهور يهرب من الشاشات إلى وسائل السوشيال ميديا، ونفسي ميبقاش عندي قيد، وأنا أكره فكرة المدير، فالمحامون أحرار في مكاتبهم وآرائهم، وأنا شخص لا يجيد التعامل مع المدير".

ساويرس: مشروع "مدينة الورد" في العراق سيضم أكبر حديقة في العالم

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس تفاصيل مشروع "مدينة الورد" في العراق، الذي يُعد أكبر مشروع سكني تطلقه ORA Developers في العراق، والذي يُتوقع أن يصبح تحفة معمارية تضاهي أرقى المجمعات السكنية العالمية.

وخلال حواره مع الإعلامية لبنى علي في برنامج "بزنس" على قناة سكاي نيوز عربية، أوضح ساويرس أن مشروع "مدينة الورد" في العراق سيضم أكبر حديقة في العالم، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع سوف يستغرق 24 عامًا، معقبًا: "مدينة الورد شيء لم يُرَ من قبل في المنطقة العربية، نحن لا نأخذ أرضًا ونبنيها بالطريقة التقليدية."

الإمارات في قلب الاستثمارات.. نجيب ساويرس يكشف حجم مبيعات "ORA"

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس أن مبيعات مشاريع شركته "ORA" بلغت نحو 6 مليارات دولار، مما يعكس الطلب الكبير على العقارات في الإمارات والأسواق الإقليمية الأخرى التي تستهدفها الشركة.

وخلال حواره مع الإعلامية لبنى علي في برنامج "بزنس" المذاع على قناة سكاي نيوز عربية، أوضح ساويرس أن شركته تسعى إلى تقديم مشاريع سكنية ومعمارية استثنائية تلبي تطلعات المستثمرين.

هل فيروس ميرس وباء عالمي؟ خبير أوبئة يوضح

أوضح الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن فيروس ميرس التنفسي ليس بالجديد على الساحة الصحية، مشيرًا إلى أن انتشاره يبقى محدودًا للغاية.

خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أكد عنان أن ميرس، المعروف بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ينتمي إلى عائلة فيروسات الكورونا التي تضم أيضًا "سارس" و"كوفيد-19"، لكنه يتميز بتاريخ طويل يعود إلى عام 2012.