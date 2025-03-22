هل فيروس ميرس وباء عالمي؟ خبير أوبئة يوضح

كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن فيروس ميرس التنفسي ليس بالجديد على الساحة الصحية، مشيرًا إلى أن انتشاره يبقى محدودًا للغاية.

خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أكد عنان أن ميرس، المعروف بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ينتمي إلى عائلة فيروسات الكورونا التي تضم أيضًا "سارس" و"كوفيد-19"، لكنه يتميز بتاريخ طويل يعود إلى عام 2012.

وأشار عنان إلى أن الفيروس ليس ظاهرة طارئة، بل يظهر بشكل موسمي، خاصة في السعودية، حيث سُجلت أربع حالات فقط بين نوفمبر 2024 ومارس 2025.

ورغم أن نسبة الوفيات الناتجة عنه مرتفعة تصل إلى 36% مقارنة بـ1-3% لكورونا، فإن معدل انتشاره ضعيف للغاية، إذ لا يتجاوز عدد الحالات السنوية ثلاث إلى أربع إصابات في المتوسط.

وأضاف أن إجمالي الإصابات المسجلة عالميًا منذ اكتشافه وحتى الآن يبلغ حوالي 2600 حالة، مما يضعه في نطاق "منخفض الإنذار" من الناحية الوبائية.

وأوضح الخبير أن الجمال تُعد المصدر الرئيسي لانتقال الفيروس، حيث ينتقل منها إلى الإنسان، بينما يظل الانتقال بين البشر ممكنًا لكنه يتطلب قربًا شديدًا بين الأفراد.

وعن الأعراض، قال إنها تشبه إلى حد كبير تلك المرتبطة بفيروس كورونا، مثل السعال وضيق التنفس، وقد تتفاقم لتصل إلى الفشل الكلوي في حالات ضعف المناعة أو الأمراض المزمنة غير المُدارة كالسكري وارتفاع ضغط الدم.

وفيما يتعلق بالوقاية، شدد عنان على أهمية تجنب التعامل المباشر مع الجمال أو استهلاك منتجاتها مثل الألبان واللحوم، مع ضرورة اتخاذ احتياطات إضافية مثل ارتداء الكمامات في حال الاشتباه بتفشٍ محتمل.