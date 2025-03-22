وزارة العمل في أسبوع: "توزيع عقود عمل ولقاءات لدعم التدريب -(فيديوجراف)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت وزارة العمل، حصاد الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، مع استعراض ذلك من خلال "تقرير" و"فيديو"، لتسليط الضوء على أنشطة الوزارة في هذه الفترة المذكورة.

مع بداية الأسبوع، وجه وزير العمل، بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لإطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية، واستمع الوزير من المختصين عن المشروع من الوزارات والإدارات المعنية إلى آخر المُستجدات، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بصفة عامة، ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.

وفي نفس السياق، استقبل الوزير بمكتبه بالعاصمة الإدارية، د.أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، ود. وهبة الزوام، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، وذلك للتباحث في بعض الملفات ذات الاهتمام المُشترك، واستمع الوزير إلى آخر المُستجدات بشأن تنفيذ خطة التأمين الصحي على العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكثيف الجهود الميدانية، بالاستمرار في متابعة عمليات الكشف الدوري على الأمراض المزمنة للعاملين في مواقع العمل، واستهداف المناطق الصناعية كثيفة العِمالة كمرحلة أولى.

كما التقى وزير العمل مع السيد ديفيد نبيل يعقوب، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "أكاديمية ناس"، لبحث سُبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وتناقش الجانبان في دراسة مقترح بروتوكول تعاون ثلاثي بين الوزارة والأكاديمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لتدريب ورفع مهارات الكوادر المصرية، وتأهيلها لاحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.

كما استقبل وزير العمل، بمكتبه، د.محمد عبد الرحمن رئيس جامعة "ساكسوني مصر" للعلوم التطبيقية، والسيد خالد طه، نائب رئيس شركة "SIS" الألمانية فى مصر والشرق الأوسط، لبحث سبل فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتخصصات التي تتماشى مع سوق العمل والمعايير الدولية، وذلك لتنمية المهارات وتأهيل الشباب والخريجين على احتياجات سوق العمل في مصر والخارج خاصة في السوق الألماني، والاستفادة من إمكانيات الجامعة في تدريس اللغة الألمانية والاستعانة بذلك في برامج مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.

كما تفقد الوزير مركز التدريب المهني الجديد بمنطقة الحجاز ،المرفق بمبنى المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمصر الجديدة، وذلك بحضور عددِ من قيادات المركز ومديرية عمل القاهرة.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من تجهيزات المركز، لينضم إلى المراكز الثابتة التابعة للوزارة في جميع المحافظات، ليقوم بدوره في إطار تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أعلن الوزير عن استمرار الاختبارات الخاصة بالمُرشحين من الكوادر المصرية للعمل بالخارج، في إطار فُرص العمل التي توفرها الوزارة للشباب المصري، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

وفي نفس السياق، أعلنت الوزارة عن توفير فرص عمل في عدد من البلدان منها لبنان والأردن والسعودية، ودعت الشباب إلى متابعة الصفحة الرسمية للوزارة للتقديم على تلك الفُرص الجديدة.

كما نشرت الوزارة هذا الأسبوع نشرة التوظيف نصف الشهرية التي أعلنت من خلالها عن تلقيها، طلبات جديدة من 51 شركة قطاع خاص في 7 محافظات لديها 2036 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم".وسَلَّم السيد / محمد جبران وزير العمل، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بمقر مديرية عمل القاهرة، وأكد الوزير جبران على أن تسليم عقود جديدة لذوي همم، هو استمرار لتنفيذ خطة الوزارة، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.

ولأول مرة، شهد الأسبوع الماضي توزيع عقود عمل في 26 محافظة في وقت واحد عن طريق "الفيديو كونفرانس"، حيث شهد وزير العمل، من مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقائع تسليم أكثر من 750 عقد عمل للشباب، من بينهم 179 عقدًا لذوي الهمم، وذلك في 26 محافظة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وخلال الأسبوع أيضًا، أعلن وزير العمل، عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج، لزوال أسباب الوقف، وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.