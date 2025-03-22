حزب الجبهة الوطنية: سندعم قوانين واجراءات تمكين المرأة

كتب- عمرو صالح:

وجه حزب الجبهة الوطنية الشكر والتحية تقدير والاعتزاز لكل أمهات مصر على تضحياتهم وتفانيهم.. ودورهن الفعّال في بناء المجتمع

وقال الحزب في بيانه، بمناسبة عيد الأم، تهنئة خاصة لكل أمهات الشهداء الأبرار في كل حروب العزة والشرف؛ فقد أصبحت بطولاتهم في تربية الأبطال مثار فخر لكل المصريين جميعا.

وأكد حزب الجبهة على أهمية دور الأمهات في تعزيز القيم والمبادئ التي تبني المجتمع، ومن ثم يدعم ويشجع كل ما يتم في الدولة المصرية من قوانين وإجراءات من شأنها تمكين المرأة ووضع قضاياها أولوية للمشرع والقضاء على التحديات التي تعطل تحقيق أحلام المرأة المصرية في مجتمع قوي وأبناء أصحاء ومستقبل مشرق.

واختتم البيان كل عام وكل امرأة وأم وفتاة مصرية (رافعه راسها).

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