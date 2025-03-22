إطلاق مشروع محطة "تحيا مصر 2" بميناء الدخيلة لتعزيز التجارة الدولية

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة النقل عن بدء تنفيذ مشروع "تحيا مصر 2" متعدد الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، في خطوة استراتيجية لدعم قطاع النقل البحري وتحقيق التكامل مع مشروع محور السخنة – الإسكندرية اللوجستي المتكامل.

تفاصيل المشروع

وأوضحت الوزارة أن المشروع يشمل إنشاء محطة حاويات عالمية تعتمد على أحدث التقنيات، ويمتد على رصيف بطول 1200 متر من إجمالي 1680 مترًا، بعمق 18 مترًا لاستقبال السفن العملاقة، كما أن مساحة المحطة تبلغ 840 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية سنويًا، مع التركيز على حاويات الترانزيت، مما يعزز مكانة ميناء الدخيلة كأحد أهم الموانئ المتوسطية في التجارة الدولية.

وأشارت وزارة النقل إلي أن المشروع يوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة و سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي ٢٤ ألف حاوية.

الجدير بالذكر أنه قد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

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