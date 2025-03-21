مصطفى بكري يعلق على ادعاءات تهجير 500 ألف فلسطيني إلى سيناء

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن استمرار تداول الشائعات التي تستهدف تشويه موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، لا سيما فيما يخص ملف غزة.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أوضح بكري أن إحدى هذه الأكاذيب، التي راجت مؤخرًا، تدّعي نقل أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى شمال سيناء تحت ذريعة إعادة إعمار القطاع، مؤكدًا أن تلك الأخبار افتراء لا أساس لها من الصحة.

وأشار مقدم "حقائق وأسرار" إلى أن مصدر تلك الأخبار مقال نشرته جريدة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من حزب الله اللبناني، واصفًا الخبر بأنه "مفبرك" ولا يليق إلا بالصحف الإسرائيلية.

وطالب الجريدة بتقديم اعتذار رسمي لمصر، مؤكدًا أن مثل هذه التقارير تتناقض مع دور الصحافة العربية المنتظر في دعم القضايا العادلة.

وأكد بكري أن موقف مصر تجاه فلسطين لم يتزعزع على مر التاريخ، حيث تقف حائط صد منيع ضد أي محاولات لتصفية القضية عبر تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، داعمةً بقوة حقهم في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وأضاف أن مصر، انطلاقًا من مسؤوليتها القومية، قد بادرت بطرح خطة شاملة لإعادة بناء غزة بعد الدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة، لتؤكد التزامها العملي وليس الشعاراتي تجاه الفلسطينيين.