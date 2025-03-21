حدث في 8ساعات| موعد تسليم دفعتين جديدتين بـ"سكن مصر".. والجبهة الوطنية تناقش قانون الانتخابات

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها نفي مصر بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

حزب الجبهة الوطنية: تعيين 11 أمينًا مساعدًا في 4 أمانات مركزية

أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، استقرار لجنة اختيار القيادات على الدفعة الثانية من مساعدي أمناء الأمانات المركزية، وذلك بعد الاطلاع على اللائحة الأساسية للحزب.

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انتصار السيسي: أوجه أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية

وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية; بمناسبة عيد الأم.

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الجبهة الوطنية يناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر - (تفاصيل)

عقدت الأمانة المركزية للشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية اجتماعها الأول بمقر الحزب برئاسة النائب سليمان وهدان وناقشت الأمانة خطتها الاستراتيجية التي وضعها الأعضاء لتعزيز دور الحزب في الحياة السياسية، وفى البرلمان ودعم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن المصري.

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ستشهد نموًا هائلًا.. ساويرس عن أول مركز بيانات له في إيطاليا

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن قطاعات الذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات، والطاقة هي الأكثر جذبًا للاستثمارات في الوقت الحالي، معتبرًا أنها تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي.

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"الشربيني" يُصدر قرارات إزالة للتعديات الواقعة على أراضٍ بمدينة برج العرب الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 10 قرارات إزالة للتعديات الواقعة على قطع أراضٍ بمساحات مختلفة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة برج العرب الجديدة.

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أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. توقعات حالة طقس غداً السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 22 مارس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

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تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات "الصحفيين" لـ 4 أبريل

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات لمدة أسبوعين، لتعقد يوم 4 أبريل المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور 25% ممن لهم حق التصويت.

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محافظ القاهرة: تكثيف الجهود استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

قال محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتكثيف الجهود استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير ، هذا الصرح العظيم الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحوى آثار لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية، مع رفع كفاءة كافة الطرق الخاصة باستقبال الضيوف المشاركين في افتتاح المتحف، وأماكن إقامتهم، خاصة مع توقع أن يجذب هذا الحدث العالمي الكبير العديد من الزوار لمصر.

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مصر تنفي بصورة قاطعة الاستعداد لنقل نصف مليون من غزة لشمال سيناء

نفت جمهورية مصر العربية بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة.

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موعد تسليم دفعتين جديدتين بمشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) بمدينة القاهرة الجديدة، كما سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات "المنطقة الثانية" بالمشروع، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 23/3/2025، وطبقاً للمعلن من جهاز المدينة.

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