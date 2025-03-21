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ارتفاع الأمواج وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

10:27 م الجمعة 21 مارس 2025

الطقس

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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا السبت طقس مائل للبرودة نهارًا وبارد ليلًا على كافة الأنحاء، مع توقعات بفرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط حركة الرياح على معظم الأنحاء، وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر من متر إلى متر ونصف الرياح شمالية.

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