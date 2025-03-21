انتصار السيسي: أوجه أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية; بمناسبة عيد الأم.

وقالت قرينة رئيس الجمهورية - عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، :"بمناسبة عيد الأم، أوجه أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية، رمز العطاء والحب غير المشروط".

وأضافت "في هذا اليوم المميز; نحتفي بدوركن العظيم في تنشئة الأجيال وصناعة مستقبل الوطن.

كل عام وأنتن بخير، ومصدر قوة وإلهام لنا جميعا".