انتصار السيسي: أوجه أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية
كتب- أحمد عبدالمنعم:
وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية; بمناسبة عيد الأم.
وقالت قرينة رئيس الجمهورية - عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، :"بمناسبة عيد الأم، أوجه أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية، رمز العطاء والحب غير المشروط".
وأضافت "في هذا اليوم المميز; نحتفي بدوركن العظيم في تنشئة الأجيال وصناعة مستقبل الوطن.
كل عام وأنتن بخير، ومصدر قوة وإلهام لنا جميعا".
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