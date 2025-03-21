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انتصار السيسي: أوجه أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية

08:46 م الجمعة 21 مارس 2025

انتصار السيسي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية; بمناسبة عيد الأم.

وقالت قرينة رئيس الجمهورية - عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، :"بمناسبة عيد الأم، أوجه أسمى آيات التقدير والاحترام لكل أم مصرية، رمز العطاء والحب غير المشروط".

وأضافت "في هذا اليوم المميز; نحتفي بدوركن العظيم في تنشئة الأجيال وصناعة مستقبل الوطن.

كل عام وأنتن بخير، ومصدر قوة وإلهام لنا جميعا".

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انتصار السيسي عيد الأم
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