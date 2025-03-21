الجبهة الوطنية يناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر - (تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

عقدت الأمانة المركزية للشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية اجتماعها الأول بمقر الحزب برئاسة النائب سليمان وهدان وناقشت الأمانة خطتها الاستراتيجية التي وضعها الأعضاء لتعزيز دور الحزب في الحياة السياسية، وفى البرلمان ودعم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن المصري.

ومن جانبه أكد سليمان وهدان أمين الشئون المجالس النيابية للحزب أن المجلس القادم هو مجلس الاستقرار والانطلاق لتحقيق طموحات الشارع المصري في مجلس يمثله وهذا يحتاج كتلة متماسكة داخل البرلمان خلال المرحلة القادمة.

وكما ناقش أعضاء الأمانة الشكل الانتخابي الأفضل وكذلك قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وتم وضع رؤى ومقترحات من شأنها دعم الحياة البرلمانية في مصر وتعزيز دور الأحزاب في صنع القرار السياسي وتحقيق رضا المواطنين من اجل ان يكون المجلس القادم دور كبير في تحقيق طموحات الدولة المصرية وتثبيت أركانها فى ضوء التحديات المحيطة له.



حضر الاجتماع الفريق طارق سلام رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب ، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق ،عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين العمال بالحزب ' لواء أحمد سعد أمين شئون العضوية بالحزب واللواء أحمد صقر محافظ الغربية الأسبق وأمين أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، سامح عاشور نقيب المحامين وعضو مجلس الشيوخ الأسبق ، طارق السيد عضو مجلس النواب والأمين المساعد، لواء الدكتور محمد مندور أمين مساعد لجنة الدفاع والأمن القومي، أشرف أبو العلا عضو مجلس النواب والأمين المساعد، أحمد بدوي نائب رئيس الجالية المصرية بسويسرا.

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