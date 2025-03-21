ستشهد نموًا هائلًا.. ساويرس عن أول مركز بيانات له في إيطاليا

كتب – حسن مرسي:

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن قطاعات الذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات، والطاقة هي الأكثر جذبًا للاستثمارات في الوقت الحالي، معتبرًا أنها تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي.

وخلال حواره مع الإعلامية لبنى علي في برنامج "بزنس" المذاع على قناة سكاي نيوز عربية، كشف ساويرس عن استثماراته الأخيرة في بناء أول مركز بيانات في إيطاليا، مؤكدًا أن هذه القطاعات ستشهد نموًا هائلًا في السنوات المقبلة.

وأوضح ساويرس أن شركات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات هي الخيار الأمثل للمستثمرين، خاصةً في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأشار إلى أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة، نظرًا للطلب المتزايد على الكهرباء، خاصةً مع انتشار مراكز البيانات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

وفي رسالة ملهمة للشباب العربي، أكد ساويرس أن النجاح لا يعتمد على الذكاء وحده، بل يتطلب العمل الجاد والثقة والإيمان.

وقال: "أنصح الشباب العربي بالعمل الجاد، والثقة بالنفس، والإيمان، وعدم الاستسلام للفشل"، مشددًا على أن المثابرة هي المفتاح لتحقيق الأهداف.

وأضاف أن النجاح ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة جهود متواصلة ورؤية واضحة للتغلب على التحديات.

وعن تجربته الاستثمارية في الإمارات، قال ساويرس: "جئنا في وقت مناسب، حيث المناخ مشجع للاستثمار. كل القوانين واضحة، والجميع كان يرحب بنا ويساعدنا بكل طريقة ممكنة".

ووصف ساويرس الإمارات بأنها "واحة أمان" في ظل التقلبات العالمية، مما جعلها وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف الجنسيات، بما في ذلك الروس، والأوكرانيين، والصينيين، والهنود.

وأكد أن الإمارات تمثل نموذجًا ناجحًا للاستقرار والفرص الاقتصادية، داعيًا المستثمرين إلى اغتنام الفرص المتاحة في هذه الأسواق الواعدة.