ساويرس: مشروع "مدينة الورد" في العراق سيضم أكبر حديقة في العالم

كتب – حسن مرسي:

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس تفاصيل مشروع "مدينة الورد" في العراق، الذي يُعد أكبر مشروع سكني تطلقه ORA Developers في العراق، والذي يُتوقع أن يصبح تحفة معمارية تضاهي أرقى المجمعات السكنية العالمية.

وخلال حواره مع الإعلامية لبنى علي في برنامج "بزنس" على قناة سكاي نيوز عربية، أوضح ساويرس أن مشروع "مدينة الورد" في العراق سيضم أكبر حديقة في العالم، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع سوف يستغرق 24 عامًا، معقبًا: "مدينة الورد شيء لم يُرَ من قبل في المنطقة العربية، نحن لا نأخذ أرضًا ونبنيها بالطريقة التقليدية."

وأشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ORA Developers إلى أن المشروع يعكس فلسفة الشركة في تقديم مجتمعات سكنية راقية تتميز بالتصميم المعماري المبتكر والخدمات المتكاملة، وهو نموذج يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري في المنطقة.

وأضاف ساويرس أن المشاريع العقارية في الإمارات والعراق تحظى بإقبال كبير من المستثمرين، نظرًا لما توفره من عائدات استثمارية مرتفعة، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية الداعمة التي توفرها الحكومات لتعزيز نمو القطاع العقاري.

وأكد ساويرس أن "مدينة الورد" ليست مجرد استثمار عقاري، بل هي محاولة لترك إرث إيجابي في المنطقة، متابعًا: "هدفي هو تحقيق إنجاز يليق بمكانة عائلتي وشركة ORA، حتى سن الستين كنت أعمل 16 ساعة يوميًا، والآن بالكاد أعمل 5 ساعات في اليوم، هدفي أن أترك علامة فارقة وليس مجرد تحقيق الربح. عندما أذهب لرؤية تطور المشروع على الأرض، أشعر باندفاع الأدرينالين وسعادة لا مثيل لها".