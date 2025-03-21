نائبة وزير التضامن تشهد توقيع بروتوكول بين "مستقبل وطن" بالجيزة و"بهية"

كتب- أحمد الجندي:

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، ومؤسسة بهية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث تتكفل أمانة الحزب بالعلاج اللازم والعمليات الجراحية التي تتم خلال عام 2025 لعدد 25 محاربة من محاربات مؤسسة بهية.

وقع عن الطرف الأول الدكتور أحمد الشناوي أمين الإسكان والمرافق بأمانة الحزب بمحافظة الجيزة وعن الطرف الثانى الدكتورة چيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وشهد توقيع بروتوكول التعاون المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى، والنائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعدد من الفنانين ولفيف من قيادات الحزب بالأمانة المركزية.

وأعربت نائب وزير التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذه المناسبة المميزة، حيث توقيع بروتوكول التعاون بين أمانة حزب مستقبل وطن محافظة الجيزة ومؤسسة بهية، تلك المؤسسة التي أصبحت صرحًا هامًا في دعم محاربات سرطان الثدي.

وأضافت "صاروفيم" أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة هذا المرض ونموذج لتوحيد الجهود لتعظيم الإنجاز وتحقيق التغيير الملموس فى المجتمع، خاصة فيما يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ونحن في وزارة التضامن الاجتماعي نؤمن بقوة بأن العمل الجماعي والتعاون بين المؤسسات المختلفة هو الطريق الأمثل لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.

وأشارت نائب وزير التضامن إلى أن الدولة المصرية تسعى بكل إمكانياتها ورؤيتها الاستراتيجية إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع، إيمانًا منها بأن المرأة هي أساس بناء المجتمع وركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة البلاد، تم وضع المرأة على رأس أولويات الدولة، وأخذت الحكومة المصرية خطوات عملية وواضحة لدعم وتمكين المرأة في شتى المجالات ويأتي اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بصحة المرأة فى إطار استراتيجيتها الشاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة.

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