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"الشربيني" يُصدر قرارات إزالة للتعديات الواقعة على أراضٍ بمدينة برج العرب الجديدة

05:22 م الجمعة 21 مارس 2025

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

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كتب- أحمد الجندي:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 10 قرارات إزالة للتعديات الواقعة على قطع أراضٍ بمساحات مختلفة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة برج العرب الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على الأراضي تحت ولاية أجهزة تنمية المدن الجديدة، وأن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة، وذلك في إطار استيفاء حق الدولة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي من خلال طرح المزيد من الفرص الاستثمارية.

ونصت القرارات على أن تزال حالات التعديات الواقعة على قطع الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة برج العرب الجديدة، وعددها 78 حالة، والمتمثلة في وضع اليد على مساحات تبدأ من حوالي قيراط وتصل إلى 48 فدانا تقريباً للحالة، والتي تم رفض طلبات التقنين المقدمة لها.

وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز مدينة برج العرب الجديدة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

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المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على الأراضي هيئة المجتمعات العمرانية مدينة برج العرب الجديدة
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