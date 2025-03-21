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أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. توقعات حالة طقس غداً السبت

03:32 م الجمعة 21 مارس 2025

أمطار

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كتب - أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 22 مارس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، وجوج فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء كما أن هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة العظمي غداً السبت

- القاهرة الكبرى: 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 23 درجة مئوية.

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