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‎تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات "الصحفيين" لـ 4 أبريل

02:31 م الجمعة 21 مارس 2025

نقابة الصحفيين

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القاهرة - أ ش أ

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات لمدة أسبوعين، لتعقد يوم 4 أبريل المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور 25% ممن لهم حق التصويت.

أعلن ذلك جمال عبدالرحيم بحضور المستشار باسم الطيب رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، لافتا إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة يبلغ 10 آلاف و232 عضوا.

ومن جانبه.. قال المستشار باسم الطيب إن مجلس الدولة يتعاون دائما مع نقابة الصحفيين وكل الجهات التي تحتاج الإشراف على الانتخابات؛ فهذا هو واجبنا.

ورحب الطيب - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب وصوله إلى مقر النقابة اليوم - بتعاقد النقابة مع شركة متخصصة لتصوير وبث عملية فرز الأصوات على الهواء مباشرة لجميع أعضاء الجمعية العمومية في النقابة.. وقال "إن هذا الإجراء سليم تماما، ونحن نرحب بأي إجراء يدعم الشفافية".

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نقابة الصحفيين انتخابات الصحفيين جمال عبدالرحيم
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