محافظ القاهرة: تكثيف الجهود استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

القاهرة - أ ش أ

قال محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتكثيف الجهود استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير ، هذا الصرح العظيم الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحوى آثار لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية، مع رفع كفاءة كافة الطرق الخاصة باستقبال الضيوف المشاركين في افتتاح المتحف، وأماكن إقامتهم، خاصة مع توقع أن يجذب هذا الحدث العالمي الكبير العديد من الزوار لمصر.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الجمعة، اجتماعًا لمتابعة العمل على تحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري في إطار الاستعدادات المكثفة التى تقوم به المحافظة لافتتاح المتحف المصري الكبير ضمن خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه استعدادًا لافتتاحه في يوليو المقبل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العمل يتم بقطاع شرق النيل وذلك في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومتر من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و 6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

وأضاف أن أعمال تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس طبقا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لإنجاز الأعمال بها وفقًا لجدول زمني محدد سينتهى بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، ويتضمن دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة.

كما سيتم ربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية حيث يعد افتتاحه حدثا ضخما سيجذب دائرة الضوء عالميًا لمصر، ويعكس النقلة الحضارية التى تسعى مصر لتحقيقها.

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