بدء التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

القاهرة - أ ش أ

بدأ صباح الْيَوْمَ الجمعة التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حيث وجه مجلسها برئاسة النقيب خالد البلشي الدعوة للزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية في الساعة العاشرة من صباح اليوم إعمالا لنص المادة (33) من قانون النقابة (76 لسنة 1970).

ويتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده،

واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/ 12 /2024 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025.

كما يتضمن جدو الأعمال مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وانتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً، إضافة إلى ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

وبلغ عدد المرشحين لانتخابات التجديد النصفي 51 مرشحًا بينهم ثمانية مرشحين على مقعد النقيب، و 43 مرشحا لعضوية المجلس.

ويبدأ التسجيل في كشوف الجمعية العمومية في العاشرة صباحا ويستمر حتى 12 ظهرا، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني ترجأ لأسبوعين.

وكان جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي قد أوضح أن النقابة أعلنت كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الذين لهم حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية بمقر النقابة في شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، كما تم إعلان كشوف أعضاء الجمعية العمومية لفرع النقابة بالإسكندرية.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية بلغ 10224 عضوًا، بينهم 187 عضوا بالنقابة الفرعية بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية، موضحا أن النصاب يكتمل اليوم الجمعة بحضور ربع الأعضاء..ويأتي إجراء العملية الانتخابية "التصويت والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.