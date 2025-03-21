٤ خطوات.. ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟

محمد صلاح

انتشرت خلال الفترة الماضية ظاهرة سرقة عدادات الكهرباء من الشقق السكنية بمختلف المناطق، الأمر الذى طرح عدة تساؤلات أبرزها ما هى الخطوات المتبعة عند سرقة العداد خشية تعرض المواطن لاي أضرار قانونية من جانب شركة الكهرباء..

وحرصا من «مصراوي» على توضيح بعض اللغط نستعرض في النقاط التالية خطوات الإبلاغ عن واقعة سرقة عداد كهربائى.

أولا:- يقوم المواطن أو المشترك الذى تعرض للسرقة بتحرير محضر بقسم الشرطة التابع له.

ثانيا:- يقوم المشترك صاحب البلاغ بأخذ صورة من المحضر وتقديمها للكهرباء.

ثالثا:- يقوم فرع الكهرباء التابع له المشترك صاحب الشكوى أو البلاغ بتركيب عداد جديد بعد سداد قيمته.

رابعا:- يقوم المشترك بسداد قيمة العداد الجديد مسبق الدفع.

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