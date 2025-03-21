بعد رئاسة ماجدة موريس لها.. علا الشافعي تكشف: اعتذرت عن رئاسة لجنة الدراما بالأعلى للإعلام

كتب- محمد شاكر:

اعتذرت الكاتبة والناقدة علا الشافعي، مسئول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن رئاسة لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام.

وقالت "الشافعي"، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي: "تقدمت باعتذار عن رئاسة لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام بعيد تكليفي برئاستها بأيام قليلة، حرصًا على عدم وجود أي شبهة تضارب مصالح بين عملي بالشركة المتحدة مشرفة على المحتوى الدرامي وبين رئاستي للجنة".

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارا بإعادة تشكيل لجنة الدراما، لتكون برئاسة الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة موريس.

كما قرر المجلس إضافة المخرج الكبير أحمد صقر لعضوية اللجنة، مع الإبقاء على التشكيل السابق كما هو.

وتختص اللجنة بمتابعة ودراسة ورصد الأعمال الدرامية التي تعرض في وسائل الإعلام، وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وفحص المخالفات التي يجري رصدها، والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب لها، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة «الأكواد» الصادرة عن المجلس بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019.

اقرأ أيضًا:

"لا شراء ولا بيع".. الركود يضرب سوق الذهب بعد قفزة الأسعار

توقعات بتحريك أسعار المواد البترولية 10% في أبريل.. كم ستصبح الأسعار؟