محلل سياسي: مصر تصدت لمخطط التهجير ولن تسمح بتنفيذه

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن نتنياهو ينقذ حكومته على حساب دماء الفلسطينيين، ويستمر في عدوانه، على الرغم من إتفاقية الهدنة ووقف إطلاق النار.

وقال الرقب، خلال مداخلة هاتفية الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مخطط التهجير سيفشل بقوة الموقف العربي الموحد، والواضح من معظم الدول العربية.

وحذر المحلل السياسي من أن التحركات الأخيرة للجيش الإسرائيلي تنذر بغزو جديد للقطاع، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بتمرير المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين عبر الحدود إلى سيناء.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن مصر لن تسمح بالتهجير القسري، مؤكدا أن مصر تصدت لمخطط التهجير من أول لحظة.

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