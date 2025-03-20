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"بكري": مذبحة غزة مستمرة.. والموت والدمار يلاحقان الشعب الفلسطيني الأعزل

11:47 م الخميس 20 مارس 2025

مصطفى بكري

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كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المذبحة في غزة ما زالت مستمرة، والموت والدمار يلاحقان الشعب الفلسطيني الأعزل، في حرب إبادة لا هوادة فيها.

وخلال برنامجه "حقائق وأسرار"، أشار بكري إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تُرتكب في العلن، بينما يلاحق العار العالم والقانون الدولي الإنساني الذي فشل في حماية المدنيين.

وأضاف بكري أن أهل غزة يموتون ويستشهدون وهم مرفوعي الرأس، حاملين رسالة واضحة: "نموت ولا نستسلم".

وأكد أن مصر لن تسمح بتمرير المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير سكان غزة عبر الحدود إلى سيناء، مشيرًا إلى أن تصريحات المتحدث العسكري المصري أكدت أن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية أو تسمح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتطرق بكري إلى دور الأمم المتحدة، مؤكدًا أن المنظمة الدولية تتيح لشعوب الأراضي المحتلة الحق في الدفاع عن نفسها بكل قوة.

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مصطفى بكري مذبحة غزة مستمرة الموت والدمار يلاحقان الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الأعزل برنامج حقائق وأسرار تهجير سكان غزة
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