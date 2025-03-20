حزب الوعي يشارك سفارة الصين مؤتمرها الصحفي بشأن الدورتين السنويتين للبرلمان الصيني

كتب-عمرو صالح:

شارك الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي عصر اليوم في المؤتمر الذي نظمته السفارة الصينية لدى جمهورية مصر العربية تحت عنوان " مؤتمر الاحاطة عن مخرجات دورة مجلس النواب الوطني للشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصين التي اختتمت مؤخرا"

وافتتح السفير الصيني لياو لي شيانغ كلمته بتقديم التحية للدكتور باسل عادل رئيس الحزب وللدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأسبق بصفته عضو المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وشارك في الدورة في بكين عرضا وتقريرا عن هذه المخرجات .

وصرح الدكتور باسل عادل رئيس الحزب ان النموذج الصيني في مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية نموذج جدير بالمتابعة وايضا ان عالم متعدد الأقطاب هو عالم اكثر استقرارا وعدلا

كما أشاد عادل بمبادرة الحزام والطريق التي انضمت مصر اليها وكذلك التعاون الاقتصادي المصري الصيني ساهم في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل

كذلك مشروعات كالقطار الكهربي الخفيف ومحطات الطاقة الشمسية ومصنع السيارات الصيني الجديد والتعاون في تكنولوجيا الحفر التي ساهمت في حفر الألف الابار واستصلاح الأراضي والتعاون في أكاديميات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة بخبرات صينية

شارك في المؤتمر المهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس حزب الوعي وحازم الملاح رئيس لجنة الصحافة والاتصال بحزب الوعي وعدد من قيادات وأعضاء الاحزاب المصرية.

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