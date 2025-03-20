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ننشر النص الكامل لقانون المسئولية الطبية قبل مناقشته بالبرلمان

11:15 م الخميس 20 مارس 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

وينشر مصراوى النص الكامل لمشروع القانون ، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ، ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب فيه على مطالب نقابة الأطباء والأطباء على إلغاء عقوبة الحبس في واقعة الخطأ الطبي والاكتفاء بالغرامة، وتقييد عقوبة الحبس الطبيب على حالات الخطأ الجسيم وجاء نص القانون علي النحو التالي:

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مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون المسئولية الطبية
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