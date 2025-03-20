وزير الكهرباء لمصراوى: الحديث عن تخفيف الأحمال الصيف المقبل سابق لأوانه

كتب - محمد صلاح

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن تأمين احتياجات محطات الإنتاج والتوليد من كميات الغاز الطبيعي والمازوت اللازم لإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل مع تأكيدات الدكتور مصطفي مدبولي عدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى.

وأضاف وزير الكهرباء في تصريحات خاصة أدلي بها لمصراوى، أن استهلاك محطات الكهرباء انخفض خلال الأشهر الثلاث الماضية بنسب متفاوتة تراوحت بين ٥ و٦٪؜ من الكميات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأكد أن الحديث عن تخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية سابق لأوانه مشيرا إلي أن هناك متغيرات تطرأ فجأة تستدعي اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للحفاظ على قوة وكفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية.

ونوه إلى أن هناك اجتماعًا سيُعقد الأحد المقبل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير البترول، لمتابعة خطط توفير الغاز والوقود اللازمين لمحطات الكهرباء، بالإضافة إلى مناقشة نمط التشغيل الأمثل لضمان استقرار الإمدادات.