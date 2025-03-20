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حزب الجبهة الوطنية يعلن عن تعيين 11 أمينًا مساعدًا في 4 أمانات مركزية

09:16 م الخميس 20 مارس 2025

السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية

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كتب-عمرو صالح:

أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، استقرار لجنة اختيار القيادات على الدفعة الثانية من مساعدي أمناء الأمانات المركزية، وذلك بعد موافقة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، والاطلاع على اللائحة الأساسية للحزب.

وقد وافق الدكتور عاصم الجزار على اختيار 11 أمينًا مساعدًا في 4 أمانات مركزية، لاستكمال الهيكل التنظيمي للأمانات وبدء عملها مباشرة على الأرض.

وبحسب بيان الحزب تم اختيار كل من: عبدالحميد كمال، النائبة إيمان الألفي، محمد كمال حسين بنداري، سمير محمد عبدالوهاب، يحيى كدواني كأمناء مساعدين في أمانة المجالس المحلية التي يشغل منصب أمينها العام اللواء عادل لبيب.

كما تم اختيار اللواء صلاح جمبلاط، أحمد الحلوجي كأمناء مساعدين في أمانة التجارة والصناعة التي يشغل منصب أمينها العام أيمن الجميل.

وكذلك تم اختيار هيثم سعد الدين، علي عبدالباسط كأمناء مساعدين في أمانة العمال التي يشغل منصب أمينها العام النائب عادل عبدالفضيل.

وأيضا تم اختيار د. مجدي بدر، فكري يوسف كأمناء مساعدين في أمانة الطاقة والثروة المعدنية التي يترأسها د. عبدالله غراب أمينًا عامًا.

وأشار القصير إلى أنه جارٍ حاليًا استكمال باقي تشكيلات الأمانات المركزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحزب لتعزيز هيكلته التنظيمية، موضحا أنه سيتم نشر التشكيلات الجديدة وإعلانها بشكل متتابع فور الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بها، وذلك لضمان تحقيق أعلى مستويات التنسيق والفعالية في العمل داخل الأمانات المختلفة.

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السيد القصير حزب الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار
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