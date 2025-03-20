خبير سياسي: ترامب لا يمتلك سلطة مطلقة لتغيير الواقع.. وتهديداته أوهام

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك العديد من الأوهام التي تراكمت لدى أطراف مختلفة بشأن الوضع الإسرائيلي في غزة، مما يؤثر على فهمهم للواقع المعقد في المنطقة.

وخلال مداخلة له في برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح دياب أن أحد هذه الأوهام يتمثل في الاعتقاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك سلطة مطلقة يمكنها تغيير الواقع بمجرد تهديداته.

وأكد أن هذا التصور غير دقيق، مشيرًا إلى أن إسرائيل يجب أن تدرك أن تهديدات ترامب ليست بالضرورة قادرة على التحول إلى سياسات فعلية أو نتائج ملموسة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين تعيش أيضًا في دائرة من الأوهام، حيث خرجت في احتجاجات غاضبة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتقدة أن تدخل ترامب سيحقق إنصافًا لهم.

ووصف الخبير السياسي هذا الرهان بأنه غير واقعي، مؤكدًا أن ترامب لن يكون له تأثير حقيقي في تغيير مصير المحتجزين.

ولفت دياب إلى أن إسرائيل تسعى جاهدة للتخلص من أي وثيقة أو ورقة رسمية تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مما يجعل استمرار الحرب على غزة أمرًا متوقعًا في المستقبل القريب. وأكد أن هذه السياسة الإسرائيلية تعكس رغبة في إضعاف أي جهود دولية قد تدعم القضية الفلسطينية.

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