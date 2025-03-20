حدث في 8 ساعات| أمطار تمتد للقاهرة واضطراب الملاحة.. وتسليم 750 عقد عمل للشباب

كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، الحكومة تتابع ملف تحلية مياه البحر وتسليم 750 عقد عمل للشباب.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي يتابع تأمين احتياجات مشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة وسيناء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتأمين الاحتياجات الرئيسية الداعمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء، وذلك في اجتماعٍ عقده اليوم بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بوزارة الموارد المائية والري، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارات المعنية.

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وزير العمل يشهد تسليم 750 عقد عمل للشباب من بينهم 179 عقدًا لذوي همم -(صور)

شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، من مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة توزيع عقود عمل في 26 محافظة في وقت واحد عن طريق "الفيديو كونفرانس"، حيث سلم الوزير أكثر من 750 عقد عمل للشباب، من بينهم 179 عقد لذوي همم، بالتعاون مع القطاع الخاص في محافظات: الإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وكفر الشيخ،وبني سويف، والجيزة، ومرسى مطروح، ودمياط، والشرقية، والقاهرة، والفيوم، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، والبحيرة، وأسوان، والقليوبية، والوادي الجديد.

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وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا لبحث سبل التعاون في مجال الرعاية الصحية

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سفير دولة فرنسا بالقاهرة إريك شوفالييه والوفد المرافق له؛ لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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أمطار تمتد للقاهرة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الجمعة، مائلا للبرودة نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد بينما يكون طقسا باردا على أغلب الأنحاء في الليل والصباح الباكر.

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"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف معلق مباراة الطائرة بين الأهلي والزمالك

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عددًا من القرارات بناءً على توصية لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير.

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بعد سداد القسط الثاني.. البلشي وخراجة يوقعان عقد أرض مدينة الصحفيين

وقع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ومحمد خراجة، أمين الصندوق ورئيس لجنة الإسكان، عقد أرض النقابة بمدينة السادس من أكتوبر. يتضمن العقد جميع الضوابط والاشتراطات والتسويات المالية، وذلك بحضور محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة، والمهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق 6 أكتوبر، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهاز.

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رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية في ملف تحلية مياه البحر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الجهود الحكومية في ملف تحلية مياه البحر.

وأكد رئيس الوزراء، حرصه على متابعة الجهود الحكومية المتعلقة بملف تحلية مياه البحر، مشددًا على أهمية اتخاذ مختلف الخطوات العملية مع الشركات الجادة التي تبدي استعدادًا لتنفيذ مشروعات كبيرة في هذا المجال، مع التركيز على الشركات التي تلتزم بتوطين الصناعات المرتبطة بتحلية المياه.

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