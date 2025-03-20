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إزالة 15 عقارًا بشمال الحرفيين في منشأة ناصر لخطورتها الداهمة

08:05 م الخميس 20 مارس 2025

إزالة 15 عقارًا بشمال الحرفيين في منشأة ناصر

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كتب- محمد نصار:

بدأت محافظة القاهرة تنفيذ قرار إزالة 15 عقارًا في منطقة شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر، نظرًا لخطورتها الداهمة على حياة السكان.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الإزالة تأتى حفاظًا على سلامة المواطنين، بعد صرف التعويضات اللازمة لقاطني هذه العقارات.

وأوضح "صابر" أن المشكلة تكمن في طبيعة التربة غير المستقرة، حيث تقع المباني على حافة مرتفع يزيد ارتفاعه عن 30 مترًا، مما يجعلها معرضة للانهيار في أي وقت.

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إزالة 15 عقارًا الحرفيين محافظ القاهرة منشأة ناصر
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