إزالة 15 عقارًا بشمال الحرفيين في منشأة ناصر لخطورتها الداهمة

كتب- محمد نصار:

بدأت محافظة القاهرة تنفيذ قرار إزالة 15 عقارًا في منطقة شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر، نظرًا لخطورتها الداهمة على حياة السكان.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الإزالة تأتى حفاظًا على سلامة المواطنين، بعد صرف التعويضات اللازمة لقاطني هذه العقارات.

وأوضح "صابر" أن المشكلة تكمن في طبيعة التربة غير المستقرة، حيث تقع المباني على حافة مرتفع يزيد ارتفاعه عن 30 مترًا، مما يجعلها معرضة للانهيار في أي وقت.

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