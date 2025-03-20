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وزير الكهرباء يستهل جولته التفقدية بلقاء محافظ الإسماعيلية

05:03 م الخميس 20 مارس 2025

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

وصل منذ قليل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاسماعيلية خلال جولة تفقدية لشركات القطاع، استهلّها بلقاء محافظ الإسماعيلية.

ويقوم حاليا وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والوفد المرافق له، بزيارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء يتفقد خلالها مركز التحكم بمقر الشركة الجديد بعدها يتوجه لشركة القناة لتوزيع الكهرباء لافتتاح مركز الدعم التبادلي ومركز خدمة المستثمرين الذي تم إنشاءه ليواكب الطفرة الكبيرة التي تشهدها الشركة.

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الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
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