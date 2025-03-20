بعد سداد القسط الثاني.. البلشي وخراجة يوقعان عقد أرض مدينة الصحفيين

كتب- عمرو صالح:

وقع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ومحمد خراجة، أمين الصندوق ورئيس لجنة الإسكان، عقد أرض النقابة بمدينة السادس من أكتوبر. يتضمن العقد جميع الضوابط والاشتراطات والتسويات المالية، وذلك بحضور محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة، والمهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق 6 أكتوبر، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهاز.

وبحسب بيان النقابة، جاء التوقيع بعد سداد النقابة للدفعة المقدمة لثمن الأرض، والتي تبلغ 25% من إجمالي القيمة، بالإضافة إلى قسطين آخرين من إجمالي الأقساط المستحقة على النقابة.

وكانت النقابة قد طرحت مزايدة بين المطورين العقاريين لتنفيذ مدينة الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تقدّم للمزايدة سبعة مطورين. ويتولى مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة – جامعة القاهرة، بصفته الاستشاري المسؤول عن المشروع، فحص المظاريف الفنية والمالية.

ويُذكر أن آخر موعد لتقديم العروض هو يوم 29 مارس 2025، ليتم بعدها اختيار أفضل العروض الفنية والمالية تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع. ومن المقرر أن تنتهي الأعمال خلال فترة لا تتجاوز 36 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

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