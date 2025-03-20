أمطار تمتد للقاهرة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الجمعة، مائلا للبرودة نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد بينما يكون طقسا باردا على أغلب الأنحاء في الليل والصباح الباكر.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية فهناك نشاط رياح على كافة الأنحاء وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من 3 أو 4 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة جدآ وارتفاع الموج فيه من 2.5 إلى 4 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.