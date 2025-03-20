صفائي رئيسًا للجنة شئون العاملين المركزية بـ"نقل الكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

أصدرت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قرارًا تضمن إعادة تشكيل لجنة شئون العاملين المركزية بالشركة لتصبح برئاسة المهندس محمد صفائي العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة.

كما تضمن القرار الإبقاء على باقي مواد القرار رقم ٥٤٤ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٤ الأخرى كما هي دون تعديل.

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