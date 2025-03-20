رئيس "صحة القاهرة": رفع تصنيف الرعاية المركزة بمستشفى المنيرة ببرنامج البورد المصري

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، اعتماد رفع تصنيف قسم الرعاية المركزة بمستشفى المنيرة العام من الفئة B إلى الفئة A رسميًا بقاعدة بيانات البورد المصري (الزمالة المصرية سابقًا)، في خطوة نوعية نحو تقديم خدمات طبية متميزة لعدد أكبر من حالات الرعاية المركزة، وفتح سعة تدريبية أكبر لمتدربي الزمالة المصرية بالقاهرة.

وبحسب بيان اليوم الخميس، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

جاء هذا بعد إعادة تقييم قسم الرعاية المركزة بمستشفى المنيرة العام، استنادًا إلى زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بالقسم من 10 إلى 22 سريرًا، وزيادة أجهزة التنفس الصناعي من 4 إلى 11 جهازًا، وزيادة عربات الطوارئ من 1 إلى 4، بالإضافة إلى رفع عدد ماكينات الغسيل الكلوي من 22 إلى 38، منها وحدتان بقسم الرعاية المركزة.

وأضاف الجزار أنه تم رفع عدد استشاريي الرعاية المركزة إلى 6 أطباء، وزيادة أعداد التمريض بالقسم لتصل إلى 33 ممرضًا وممرضة.

وأشار إلى أن القسم بات قادرًا على استيعاب عدد أكبر من المتدربين واستقبال المزيد من حالات الرعاية المركزة، مما يجعله إضافة نوعية للخدمات الطبية بمستشفيات مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة.

وفي سياق متصل، نوّه الجزار إلى أنه تم وضع خطة لاعتماد أقسام جديدة بالزمالة المصرية بمستشفيات المديرية، وعلى رأسها تخصصا التخدير والرعاية المركزة، وذلك في إطار زمني قصير، بهدف تعزيز القوى البشرية من الأطباء الحاصلين على الزمالة المصرية، وتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.

في ختام حديثه، وجّه الجزار الشكر والتقدير للطاقم الطبي والإداري بمستشفى المنيرة العام، وعلى رأسهم مدير المستشفى، الدكتور محمد عيد، تقديرًا لجهودهم المتميزة وتفانيهم في العمل، كما أعرب عن امتنانه لإدارة الزمالة المصرية بالمديرية، موجّهًا الشكر والعرفان إلى المجلس الصحي المصري على جهوده المبذولة في دعم الزمالة المصرية بمستشفيات القاهرة.

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