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الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر في مسجد السيدة نفيسة

04:45 ص الخميس 20 مارس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد فتحي:

يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة فجر اليوم الخميس، في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وعددا من الوزراء.

ووصل قبل قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد السيدة نفسية، لافتتاح المسجد وأداء صلاة الفجر.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من تطوير مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

ويعد مسجد السيدة نفيسة أحد أبرز المساجد التاريخية في مصر، ويتميز بموقعه في قلب القاهرة القديمة وارتباطه الوثيق بالتاريخ الإسلامي في مصر.

وكان هذا المسجد مركزًا للعلم والدعوة منذ قرون، واحتفظ بمكانته كمقصد للمصلين والمريدين.

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