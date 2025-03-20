الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الثانية من تطوير مسجد السيدة نفيسة

كتب- محمد فتحي:

وصل قبل قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد السيدة نفسية، لافتتاح المسجد وأداء صلاة الفجر.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، المرحلة الثانية من تطوير مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

ويعد مسجد السيدة نفيسة أحد أبرز المساجد التاريخية في مصر، ويتميز بموقعه في قلب القاهرة القديمة وارتباطه الوثيق بالتاريخ الإسلامي في مصر.

وكان هذا المسجد مركزًا للعلم والدعوة منذ قرون، واحتفظ بمكانته كمقصد للمصلين والمريدين.