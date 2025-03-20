درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس على معظم أنحاء البلاد .

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد نشاط لحركة الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، مما يؤثر على مدى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 21 درجة

الصغرى 13

الإسكندرية

العظمى 18

الصغرى 14

مطروح

العظمى 16 درجة

الصغرى 13

سوهاج

العظمى 23 درجة

الصغرى 10

قنا

العظمى 25 درجة

الصغرى 11

أسوان

العظمى 28 درجة

الصغرى 14 درجة





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