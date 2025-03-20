4 ظواهر جوية متوقعة على أنحاء البلاد اليوم الخميس

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المسيطرة على كافة الأنحاء اليوم الخميس 20 مارس 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة، تأتي على هذا النحو:

- استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد

- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مع سرعة رياح تتراوح من 50 إلى 70 كم/س وارتفاع أمواج يصل إلى 5.3 متر، كما تتأثر حركة الملاحة أيضًا على البحر الأحمر وخليج السويس، بسرعة رياح تصل لنفس المعدلات، وارتفاع أمواج قد يصل إلى 4.25 متر.

- فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية

- أمطار خفيفة متقطعة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري

-نشاط لحركة الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، مما يؤثر على مدى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

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