انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. توقعات طقس الأيام المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 5 أيام المقبلة بداية من اليوم الخميس 20 مارس وحتى الثلاثاء 25 مارس 2025 على معظم أنحاء البلاد .

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال يومي الخميس 20 مارس والجمعة 21 مارس استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مع سرعة رياح تتراوح من 50 إلى 70 كم/س وارتفاع أمواج يصل إلى 5.3 متر، كما تتأثر حركة الملاحة أيضًا على البحر الأحمر وخليج السويس، بسرعة رياح تصل لنفس المعدلات، وارتفاع أمواج قد يصل إلى 4.25 متر، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

وأشارت الهيئة إلى أنه متوقع أن تسقط أمطار خفيفة متقطعة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وونشاط لحركة الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، مما يؤثر على مدى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأحد 23 مارس وحتى الثلاثاء 25 مارس شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

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