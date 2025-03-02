حدث في 8ساعات| مدبولي يستعرض منظومة تداول الأقطان.. والسياحة تعلن 10 شروط لضمان سلامة الحجاج

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الأحد، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

وزير الأوقاف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية يفتتحان الملتقى الفكري بمسجد الحسين

افتتح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، الملتقى الفكري مساء اليوم عقب صلاة التراويح، وذلك بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه فى القاهرة.

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القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد الإعلاميين والجامعات لمركز السيطرة بمقر القيادة الاستراتيجية

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة والأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية والجامعات إلى مركز السيطرة المتكامل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر القيادة الإستراتيجية.

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مؤتمر علمي يناقش الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية

نظّمت كلية الحقوق بجامعة حلوان المؤتمر الطلابي الثاني بعنوان "الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية"، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.

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مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال فبراير الماضي

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستمرار جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر فبراير الماضي، في ضوء دورها المهم والفعّال في رصد الاستغاثات الطبية على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، وتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين على النحو الأمثل وفقًا لظروف كل حالة.

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رئيس الوزراء يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط والوفد المرافق لها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، والوفد المرافق لها؛ لبحث عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

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رئيس الوزراء يستعرض موقف منظومة تداول الأقطان ويوجه بسرعة سداد مستحقات المزارعين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.

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محافظ الجيزة: استكمال تسليم 29 ألف كارت تكافل وكرامة للمستحقين

أعلن محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، عن استكمال تسليم 29 ألف كارت لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للحالات المستحقة الجدد من أبناء المحافظة وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي جار.

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البابا تواضروس يشهد مناقشة مشاريع تخرج الدفعة الثانية من برنامج لوجوس للقيادة

شهد مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أمس، فعاليات مناقشة مشاريع التخرج للدفعة الثانية من برنامج لوجوس للقيادة (L.L.P)، وذلك ضمن ختام البرنامج الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية للقيادة.

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بدء أعمال ترميم وإعادة تأهيل متحف أسوان

بدأ المجلس الأعلى للآثار في مشروع ترميم وإعادة تأهيل متحف أسوان وإعداد سيناريو العرض المتحفي الخاص به، وذلك بعد الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة له، هذا بالإضافة إلى البدء في أعمال تطوير سيناريو العرض بمتحف النوبة والخدمات المقدمة به.

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الحج 2025.. 10 شروط عاجلة من السياحة لضمان سلامة الحجاج

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابًا دوريًا جديدًا يحمل رقم (67) لسنة 2025، يتضمن الضوابط والمعايير الخاصة بتشغيل المركبات السياحية خلال موسم الحج 1446 هـ. وأكدت الغرفة أن هذه الضوابط تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم خلال أداء المناسك.

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تدريب أكثر من 900 مأمور ضبط قضائي للتعامل باحترافية مع سرقات الكهرباء –تفاصيل

قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر إن البرنامج التدريبي الأول لمأموري الضبط القضائي بشركات توزيع الكهرباء الذي انطلقت فاعلياتها منذ ١٨ فبراير ٢٠٢٥ سوف يستمر خلال الأسابيع المقبلة، وهدفه تدريب أكثر من ٩٠٠ مأمور ضبط قضائي على مستوى الجمهورية.

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