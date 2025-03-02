وزير الأوقاف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية يفتتحان الملتقى الفكري بمسجد الحسين

(أ ش أ):

افتتح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، الملتقى الفكري مساء اليوم عقب صلاة التراويح، وذلك بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه فى القاهرة.

ويشهد الملتقى الفكري الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف حضور عدد من العلماء والمفكرين والشخصيات العامة، حيث يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الفكر الوسطى المستنير، ونشر قيم التسامح والتعايش، وإثراء الوعى الديني والثقافي بين رواد المسجد والمجتمع.

ويحاضر في الملتقى الدكتور محمد مهني، أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة 6 أكتوبر ومحافظ الشرقية السابق.

ويشارك في الفعاليات القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، الذى يقدم تلاوات قرآنية عطرة وابتهالات دينية تضيء أجواء الملتقى، وتبعث في النفوس السكينة والطمأنينة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الخطاب الديني الرصين، وتقديم رؤية شاملة حول القضايا الفكرية والفقهية المعاصرة، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة، ومواجهة التحديات الفكرية التى تواجه المجتمعات الإسلامية.

ويأتي انعقاد هذا الملتقى ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة الثقافية التى تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك، سعيًا لنشر الوعى الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الانتماء الوطني.

ويحرص المشاركون فى الملتقى على تقديم رؤى مستنيرة مستمدة من تعاليم الإسلام السمحة، مؤكدين أهمية تجديد الفكر الديني بما يتوافق مع مستجدات العصر، وضرورة تبنى خطاب يعكس سماحة الدين الإسلامي ووسطيته.