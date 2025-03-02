محافظ الجيزة: استكمال تسليم 29 ألف كارت تكافل وكرامة للمستحقين

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أعلن محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، عن استكمال تسليم 29 ألف كارت لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للحالات المستحقة الجدد من أبناء المحافظة وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي جار.

وأكد المحافظ أن خدمات تكافل وكرامة تصل للمستحقين الذين يتم تحديدهم من خلال منظومة إلكترونية.. مشيرا إلى أن حالات الربط الجديدة لحالات تكافل وكرامة تعد إضافة كبيرة لأبناء الجيزة لتستفيد منه الحالات الإنسانية التي تم ربطها على البرنامج، للحصول على الدعم اللازم لها.

وأوضح المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير برامج الحماية والرعاية للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والإجتماعية.. لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير الدعم اللازم للمواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، والعمل المستمر من أجل بناء الإنسان وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

واطلع محافظ الجيزة على خطط عمل مديرية التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان حيث يتم استكمال توزيع 50 ألف كرتونة وشنطة مواد غذائية خلال الشهر الفضيل إلى جانب استكمال صرف مساعدات مالية تتجاوز 8 ملايين جنيه مقدمة من الجمعيات العاملة النشطة على مستوى القرى والنجوع وتيسير زواج 100 من أبناء الأسر الأولى بالرعاية بتقديم الأجهزة الكهربائية واستكمال توزيع 32 طن لحوم بالتعاون مع مديرية أوقاف الجيزة.

من جانبه، أوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة إمام فوزي أن المديرية بدأت في توزيع كارت فيزا تكافل وكرامة على الإدارات الإجتماعية التابعة لها وتقوم الإدارات الإجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تسليم كروت تكافل وكرامة الجديدة للمستحقين الذين تم ربطهم على البرنامج.

وأوضح أن المستحقين يتم اختيارهم عن طريق عمل بحث اجتماعي ميداني بواسطة مسئولي التضامن، وتسجيله على المنظومة الإلكترونية لتكافل وكرامة، التي تحدد إلكترونيا مدى الاستحقاق من عدمه.

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