البابا تواضروس يشهد مناقشة مشاريع تخرج الدفعة الثانية من برنامج لوجوس للقيادة

كتب- أحمد الجندي:

شهد مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أمس، فعاليات مناقشة مشاريع التخرج للدفعة الثانية من برنامج لوجوس للقيادة (L.L.P)، وذلك ضمن ختام البرنامج الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية للقيادة.

وحرص البابا تواضروس على حضور جلسات المناقشة، حيث استمع إلى العروض التي قدمها المشاركون، وناقشهم في تفاصيل مشاريعهم، مشيدًا بمستوى الإعداد والطرح والأساليب المبتكرة التي تميزت بها الأعمال المقدمة. كما أثنى على التزام الشباب بكافة التفاصيل خلال إعداد المشاريع، وهنأهم على بلوغهم هذه المرحلة المتقدمة من البرنامج.

وخلال الفعالية، تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات، قدمت كل منها مشروع تخرج مستندًا إلى ما تم التدرب عليه خلال مدة البرنامج، التي امتدت على مدار 120 يومًا.

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